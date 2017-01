Trump vil revurdere sanksjonene mot Russland

I et intervju med Wall Street Journal utdyper han at sanksjoner kanskje fjernes om Russland samarbeider med USA i kampen mot terror og for å nå andre mål.

– Hvis Russland hjelper oss, hvorfor skulle noen ønske å ha sanksjoner, spør Trump. President Barack Obama innførte sanksjonene som reaksjon på angivelig russisk innblanding i det amerikanske valget.

Trump sier også at han er åpen for å møte president Vladimir Putin etter innsettelsen i USA:

– Det er helt greit for meg!

I intervjuet uttaler han seg også om forholdet til Kina. Etter at Trump vant valget hisset han på seg verdens største økonomi blant annet ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre. (©NTB)