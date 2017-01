Trump i strupen på borgerrettighetsaktivist

Lørdag tvitret Trump at demokraten Lewis fra delstaten Georgia «burde bruke mer tid på å ordne og hjelpe sitt eget distrikt, som er i forferdelig stand og faller fra hverandre (uten å nevne kriminalitetsbefengt) heller enn å komme med falske klager på valgresultatet».

Den påtroppende presidenten fulgte opp med nok en tweet.

– Bare prat, prat, prat – ingen handling eller resultater. Trist!

Lewis er ansett som en av de fremste lederne for borgerrettighetsbevegelsen, og han har viet livet sitt til å kjempe for like rettigheter for afroamerikanere.

Fredag sa Lewis at han ikke kom til å delta på innsettelsesseremonien til Trump, og at det i så fall er første gang siden han ble valgt inn i Kongressen for tre tiår siden. (©NTB)