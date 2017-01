Polen ønsket amerikanske styrker velkommen

– Dette er en viktig dag for Polen, for Europa og for vårt felles forsvar, sa statsminister Beata Szydlo på lørdagens seremoni i byen Zagan vest i Polen.

Seremonien fant sted 23 år etter at de siste sovjetiske styrkene forlot Polen. Den markerte samtidig et historisk øyeblikk, ettersom det er første gang vestlige styrker blir utplassert på en kontinuerlig basis på NATOs østre flanke.

– Vi har ventet lenge på dere. Vi ventet i tiår, og noen ganger føltes det som om vi var etterlatt alene. Noen ganger mistet vi nesten håper, sa Polens forsvarsminister Antoni Macierewicz.

Også flere andre steder i Polen har det blitt holdt flere arrangementer for å ønske amerikanerne velkommen.

Operasjonen innebærer at over 3.000 amerikanske soldater, 87 stridsvogner og over 500 andre militære kjøretøy skal stasjoneres i Polen, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Bulgaria og Ungarn. (©NTB)