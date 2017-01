Partene enige etter kuppforsøk i Elfenbenskysten

Det er foreløpig ikke offisielt bekreftet, men flere kilder opplyser at forhandlingene har ført til enighet. Det skapte bekymring da det tidligere fredag ble varslet om skudd fra den største militærleiren Abidjan og utenfor forhandlingslokalene i landets nest største by Bouaké. Det var misfornøyde soldater som samlet seg utenfor forhandlingslokalene og avfyrte skudd i lufta. Da skudd også ble hørt i Abidjan, utløste det frykt for at krisen i Elfenbenskysten ikke er over.

For en drøy uke siden tok soldater kontroll over Bouaké og to andre byer. Lørdag 7. januar sa president Alassane Ouattara at en avtale var inngått, der han ville vurdere soldatenes krav om å få utbetalt bonuser, høyere lønn, karrieremuligheter og bedre levekår. (©NTB)