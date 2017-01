Tyskland krever svar fra Italia om utslippsjuks på Fiat Chrysler-biler

EU-kommisjonen uttalte fredag at de vil følge opp de tyske klagene mot Italia. Talskvinne for det tyske transportdepartementet, Svenja Friedrich, sa at Fiat Chrysler har nektet å møte tyske myndigheter om problemet.

Kommisjonen uttalte også at de gjentatte ganger har bedt italienske myndigheter om å gi en overbevisende forklaring om utslippene til modellene det er snakk om.

I EU kan bilprodusentene velge hvilket land de ønsker at bilene skal utslippstestes i, ettersom utslippskriteriene er felles. De aktuelle bilene har blitt testet i Italia, der selskapet har base.

Tysklands klage kom dagen etter at det amerikanske miljødirektoratet (EPA) anklagde Fiat Chrysler for å ha brutt amerikanske miljølover.

De mener selskapet installerte programvare på bilene uten å informere dem, og at utslippet fra bilene var høyere under vanlig kjøring enn under utslippstester. (©NTB)