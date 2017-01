Psykisk lidelse hos hver fjerde amerikaner

Amerikanske kongressmedlemmer ønsket å få vite hvor mange i landet som lider av psykiske problemer. Slike estimater kan variere sterkt, og vil avhenge av definisjonsbegreper, påpekes det i en rapport fra Kongressen datert 16. november 2016.

Det finnes mange undersøkelser fra før, men få av dem har klart å anslå omfanget av diagnostiserbare psykiske lidelser, det vil si eksempelvis større depresjoner i stedet for at man føler seg deprimert, eller at man har en angstlidelse i stedet for at man føler seg engstelig.

26,2 prosent av voksne amerikanere hadde i løpet av en tolvmånedersperiode en psykisk lidelse, viser tallmateriale basert på over 9.000 voksne. En annen analyse basert på samme materiale anslår at det dreier seg om 32,4 prosent. En tredje analyse, der man holder stoffrelaterte psykiske lidelser utenfor, gir en prosentandel på 24,8 prosent. I aldersgruppen 13 til 17 år har 40,3 prosent hatt en psykisk lidelse i løpet av en tolvmånedersperiode.

Rapporten har til hensikt å hjelpe kongressmedlemmene med å utforme nasjonale retningslinjer i helsevesenet. (©NTB)