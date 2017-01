Justisdepartementet feller knusende dom over Chicago-politiet

Institusjonelle problemer internt i politiet har ført til flere alvorlige brudd på sivile rettigheter i flere år, mener justisdepartementet.

Departementet mener politiet ikke er tilstrekkelig opplært, og mangler et justissystem som kan holde dårlige eller kriminelle politiansatte ansvarlige for handlingene sine.

Evalueringen av det som er en av USAs største politistyrker, med 12.000 ansatte, begynte i desember 2015, etter at videoer viste at politiet skjøt den mørkhudede tenåringen Laquan McDonald 16 ganger mens han forsøkte å gå vekk fra politiet mens han holdt en mindre, sammenbrettet kniv.

Politiet i Chicago har ifølge AP lenge hatt et rykte for å være brutale, spesielt mot minoritetssamfunn. En måling i 2016 viste at politivold var utbredt. To av tre unge afroamerikanere sa de hadde opplevd vold eller trakassering fra politiet eller visste om andre som hadde gjort det, mens tallet var fire av ti for latinamerikanere. (©NTB)