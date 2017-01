Indonesisk forretningsmann besøker Trump

Tanoesoedibjo har også planlagt forretningsmøter med Trumps familiemedlemmer, opplyser en talsmann for indonesieren.

Trumps bånd til Tanoesoedibjo er blant mange potensielle interessekonflikter som den påtroppende presidenten står overfor.

Tanoesoedibjo kalles ofte bare Tanoe. Han står bak medie- og eiendomskonsernet MNC Group og planlegger bygging av to luksusferiesteder i Indonesia i år der Trumps forretningsimperium er involvert.

Tanoe har også politiske ambisjoner i Indonesia og har stiftet et politisk parti. Men sjansene for at hans presidentambisjoner blir oppfylt regnes av mange som små, fordi han er etnisk kineser og kristen i et land der flertallet er muslimer og der det historisk har vært fiendtlige holdninger mot den lille kinesiske minoriteten. (©NTB)