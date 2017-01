EU nærmer seg lovregulering av roboter

Justiskomiteen stemte torsdag kveld med 17 mot 2 stemmer for et forslag fra Delvaux, en sosialistisk politiker fra Luxembourg. I februar skal hele EU-parlamentet ta stilling til spørsmålet.

Delvauxs forslag omhandler spørsmål rundt standardisering, teknologi og etikk, og ansvar og skader som kan oppstå som følge av bruk av roboter og kunstig intelligens, særlig når det dreier seg om selvkjørende biler.

Videre foreslår hun at EU-kommisjonen utreder hva som skjer når roboter overtar mange arbeidsoppgaver, og hvordan skattesystemet bør innrettes, med mulighet for innføring av borgerlønn.

Finland skal i år, dersom Riksdagen sier ja, gjennomføre et prøveprosjekt med borgerlønn. Ideen er tidligere luftet av blant andre Tesla-grunnlegger Elon Musk, som i fjor stilte det sentrale spørsmålet: Hvem skal betale befolkningens lønn når roboter har overtatt alle jobbene?

– Vår hverdag blir i økende grad påvirket av roboter. For å forsikre oss om at roboter er, og vil forbli, i menneskehetens tjeneste, er vi nødt til å få på plass et robust juridisk rammeverk, sier Delvaux. (©NTB)