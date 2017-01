Den syriske hæren anklager Israel for bombing

Flere eksplosjoner ble hørt, og røykutviklingen kunne ses fra hele Damaskus etter angrepet natt til fredag.

Ifølge den statlige stasjonen SANA TV opplyser den syriske hæren at flere raketter ble avfyrt fra et område nær Genesaretsjøen i Israel rett etter midnatt. Disse skal ha truffet militærflyplassen Mezzah. Av uttalelsen framgår det at syriske styrker vil gjengjelde angrepet.

Syriske kilder har tidligere meldt om flere israelske angrep på syrisk territorium i løpet av borgerkrigen. Den israelske hæren ønsker ikke å kommentere dette. (©NTB)