Ytterligere to siktet for medvirkning til Paris-terror

De to, som identifiseres som Farid K. og Meryem E. B., «mistenkes for å ha forsynt Khalid El Bakraoui med falske identitetspapirer under forberedelsene til angrepene i Paris», opplyser belgisk påtalemyndighet.

Bakraoui var en av selvmordsbomberne som deltok i terrorangrepet i Brussel i mars 2016.

130 mennesker ble drept og over 350 ble såret da væpnede menn slo til mot seks forskjellige mål i Paris om kvelden 13. november 2015. (©NTB)