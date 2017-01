Tidligere Kosovo-statsminister løslatt mot kausjon

Haradinaj var etterlyst av Serbia som ønsker å stille den tidligere lederen av Kosovos UCK-gerilja for retten, anklagd for krigsforbrytelser mot sivile under konflikten i det tidligere Jugoslavia i 1998-99.

Som betingelse for å bli løslatt fikk Haradinaj ordre om å bli i Frankrike. Han hadde anket etter at han ble pågrepet på en flyplass i nærheten av den franske byen Colmar 4. januar.

Pågripelsen bidrar til å øke spenningen mellom Serbia og Kosovo på et tidspunkt da tilnærmingen mellom dem etter press fra EU går langsomt framover. (©NTB)