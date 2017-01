Seks døde barn funnet etter brann i Baltimore

De seks antas å være barna som var savnet etter brannen. De er to gutter på ni måneder og to år, to tvillingjenter på tre år og to jenter på ti og elleve år.

Barnas mor og to gutter som er fire og fem år gamle, ligger kritisk skadd på sykehus, mens deres åtte år gamle søster som reddet de to brødrene, er lettere skadd.

Det brant i alle husets tre etasjer da brannmannskapene kom fram, og gulvet i tredje etasje raste sammen mens de drev slukking. (©NTB)