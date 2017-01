Mexicos president: Trump må betale for muren selv

Trump gjentok under en pressekonferanse onsdag at muren langs grensa mot Mexico skal bygges, og at nabolandet på et eller annet vis vil få regningen for denne.

– Vi kommer selvsagt ikke til å betale for denne muren, sier Peña Nieto i en kommentar.

Mexicos president understreker at hans regjering vil gjøre sitt for å etablere et godt forhold til Trump-administrasjonen.

– Alt som angår vårt bilaterale forhold, ligger på bordet. Det gjelder sikkerhet, migrasjon og handel, sier Peña Nieto. (©NTB)