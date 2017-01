Le Pen observert ved Trump Tower

Lederen for ytre høyre-partiet Nasjonal front tok seg en kaffe i iskremkafeen i første etasje av Trump Tower sammen med tre menn, inkludert hennes partner Louis Aliot, som er nestleder i partiet.

Hun nektet å svare på journalistenes spørsmål om hun var der for å treffe USAs påtroppende president Donald Trump. Tidligere har hennes valgkampsjef sagt at hun skulle på et privat besøk til New York, og at hun ikke skulle møte Trump. Også Trumps talskvinne Hope Hicks avviser torsdag kveld at Le Pen og Trump skal møtes. (©NTB)