Kort møte i Polens nasjonalforsamling

Opposisjonspartiet MPS har siden 17. desember okkupert hovedsalen i nasjonalforsamlingens underhus, i protest mot regjeringens planer om å begrense medienes adgang til nasjonalforsamlingen.

Partiet til statsminister Beata Szydlo, PiS, vil ha journalistene ut av underhuset og plassere dem i et eget mediesenter. Planene er lagt på hyllen etter flere uker med protester.

Opposisjonen hevder også at statsbudsjettet for 2017 er ulovlig fordi det ble vedtatt i en annen sal på grunn av demonstrasjonen som pågår. PiS-leder Jaroslaw Kaczynski avviser dette og beskylder opposisjonen for å «bekjempe demokratiet».

Samtaler mellom MPS og PiS har så langt ikke ført fram, og opposisjonen sier den venter nye demonstrasjoner. Sent onsdag samlet demonstranter seg utenfor nasjonalforsamlingen.(©NTB)