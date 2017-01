Giuliani får rolle i USAs arbeid med cybersikkerhet

Det opplyser Trumps stab torsdag ettermiddag.

Giuliani skal bidra med sin ekspertise knyttet til cybersikkerhet og trusler mot amerikanske bedrifter, opplyser staben. Trump har uttalt at cybersikkerhet vil bli høyt prioritert under hans presidentskap.

Giuliani, som var en lojal støttespiller til Trump under valgkampen, er i dag sjef for et sikkerhetskonsulentfirma. Det ble lenge spekulert i om 72-åringen ville bli USAs neste utenriksminister.

Giuliani kunngjorde imidlertid i desember at han ikke ønsket en sentral rolle i Trump-administrasjonen, etter at amerikanske medier gravde fram at han hadde forretningsavtaler som kunne skape interessekonflikter. (©NTB)