Fersk FN-sjef åpnet kritisk Kypros-møte

Under det som er Guterres' første utenlandsbesøk som sjef for FN, forsøker han å legge til rette for et gjennombrudd i fredsforhandlingene i Genève, der de tyrkisk- og greskkypriotiske lederne, samt utsendinger fra Hellas, Tyrkia og Storbritannia møtes.

Kypros har vært delt siden 1974, da Tyrkia invaderte den nordlige delen av øya etter et greskstøttet kupp som hadde mål om å forene øya med Hellas. Torsdagens møte skjer i kjølvannet av tre dager med samtaler mellom greskkypriotiske og tyrkisk-kypriotiske ledere. Blant annet har den greskkypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci møttes.

FNs spesialutsending Espen Barth Eide framholdt tidligere denne uken at en avtale er innenfor rekkevidde. (©NTB)