Et skritt nærmere omdiskutert oljeledning i Canada

Per i dag går det meste av oljeeksporten fra Canada over grensen til USA, men med Trans Mountain vil eksporten fra Stillehavskysten til Asia øke betraktelig.

Statsministeren i British Columbia, Christy Clark, uttalte onsdag at kravene fra hennes administrasjon til prosjektet er blitt innfridd, blant annet med støtte til miljøvernprosjekter.

Den canadiske statsministeren, Justin Trudeau, ga i fjor klarsignal til å tredoble kapasiteten til Trans Mountain-ledningen fra Alberta, som har verdens tredje største oljereserver. Oljesandanleggene der trenger utvidet infrastruktur for å kunne eksportere sin økende produksjon.

Myndighetene har lovet at rørledningen skal underlegges strenge miljøreguleringer, men motstanden er fortsatt stor i provinsen der Greenpeace ble grunnlagt. Tross støtten fra Trudeau og Clark er det fremdeles ikke sikkert at planene gjennomføres, for det er fortsatt protester og motargumenter både fra miljøbevegelsen og urbefolkningen i Canada. (©NTB)