Årets første henrettelse i Texas

Mannen ble erklært død onsdag kveld, 13 minutter etter at han fikk giftsprøyten med Pentobarbital. Christopher Wilkins kom ikke med noen offisielle siste ord, men sa «unnskyld» to ganger til to pårørende som overvar henrettelsen.

Under rettssaken i 2008 forklarte Wilkins hvordan og hvorfor han drepte de to kameratene sine, og han sa han ikke brydde seg om han ble dømt til døden. Ifølge rettsdokumentene hadde de to drepte mennene lurt Wilkins til å betale 20 dollar for litt grus, som han trodde var crack-kokain. De to ble skutt da en av dem lo av lureriet. Wilkins forklarte også at han hadde skutt og drept en annen mann dagen før.

– Jeg vet at dette er dårlige valg, men jeg tar dem likevel.

Texas er den delstaten i USA som henretter flest. I fjor ble 20 personer henrettet, det laveste tallet siden tidlig på 1980-tallet. Wilkins er den første av i alt ni personer som er planlagt henrettet i løpet av de første månedene i år. (©NTB)