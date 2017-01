«Mad Dog Mattis» vil beholde atomavtalen med Iran

– Det som er viktigst nå, er at vi erkjenner den virkeligheten som har å gjøre med herr Putin, og vi ser at han prøver å splitte NATO, sa den tidligere generalen, som går under kallenavnet Mad Dog Mattis, torsdag.

Under høringen om hans kandidatur i Senatets forsvarskomité sa han at USA må ta alle «diplomatiske, økonomiske, militære og allianserelaterte tiltak for å forsvare oss der vi må, i samarbeid med våre allierte».

Mattis sa også at USA må respektere den internasjonale atomavtalen med Iran, en avtale som han tidligere har vært svært skeptisk til.

– Det er ikke en perfekt våpenavtale. Det er ikke en vennskapsavtale. Men når USA gir sitt ord, må vi respektere det og samarbeide med våre allierte, sa han.

Mattis trådte tilbake fra aktiv tjeneste i marineinfanteriet i 2013. I henhold til amerikansk lov må en forsvarsminister ha vært i sivil i sju år før han tiltrer, og Senatet må derfor vedta å gjøre unntak for Mattis. (©NTB)