USA-ekspert: – Alvorlig konflikt mellom Trump og etterretningen

Han mener onsdagens pressekonferanse synliggjorde en systemkrise som er meget alvorlig og dypt bekymringsfull.

– Trump mer enn antydet at amerikansk etterretning står bak lekkasjen om at russerne sitter på kompromitterende informasjon om ham. Han antydet også at han kunne komme til å skifte ut ledelsen. Et slikt grep vil kunne utfordre legitimiteten til organisasjoner som skal ivareta landets sikkerhet, uten å skjele til politiske motiver, sier han.

– Hvem skal Trump lytte til om han ikke skal lytte til etterretningsorganisasjonene? Konflikten synes å være mer intens enn noen gang, sier Melby.

Den svenske USA-eksperten Erik Åsard er inne på det samme i et intervju med nyhetsbyrået TT.

– Det er grunn til å spørre seg hvordan samarbeidet mellom Trump og etterretningsvesenet blir i framtiden. Det er jo dem han må lene seg på når han skal fatte beslutninger om nasjonal sikkerhet og kriser rundt om i verden. (©NTB) (©NTB)