USA: – To høyt plasserte IS-krigere drept

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble om lag 25 jihadister drept og et ukjent antall tatt til fange. Ifølge det amerikanske forsvaret ble kun to høyt plasserte IS-krigere drept, en av dem Abu Anas al-Iraqi, også referert til som «toppleder» i ekstremistgruppen av ABC News.

Operasjonen ble gjennomført dypt inne i IS-kontrollert område. De to IS-krigerne ble drept i et kjøretøy litt utenfor byen Deir al-Zor.

Den oljerike provinsen Deir al-Zor grenser til Irak og er nesten helt kontrollert av IS. Områdene blir jevnlig utsatt for USA-ledede angrep fra den USA-ledede koalisjonen. (©NTB)