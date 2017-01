UNICEF: 1.400 barn er drept i Jemen

I tillegg til de mange drepte og sårede barna, har nesten 2.000 skoler måttet stenge under den snart to år lange krigen. De har enten blitt bombet i stykker, eller de blir brukt som tilfluktsrom eller til militære formål.

– I stedet for å lære, blir barn vitne til død, krig og ødeleggelse, sier UNICEFs representant i Jemen, Meritxell Relano.

Hun mener det reelle dødstallet kan være langt høyere enn det som er registrert.

Så sent som tirsdag ble det meldt at fem personer ble drept på en skole i Nord-Jemen. To elever, skolens rektor og to ansatte ble drept, ifølge lokale kilder. UNICEF har bekreftet at ett barn ble drept.

En rapport fra Redd Barna viser dessuten at det i snitt dør ett barn hvert tiende minutt av sykdommer som kunne vært forhindret, som diaré, feilernæring og luftveisinfeksjoner.