Trumps utfall mot etterretningen vekker uro

– Hvem skal Trump lytte til om han ikke skal lytte til etterretningsorganisasjonene? Konflikten synes å være mer intens enn noen gang, sier Melby til NTB.

Seniorforskeren ved Senter for transatlantiske studier mener onsdagens pressekonferanse med den påtroppende presidenten synliggjorde en systemkrise som er dypt bekymringsfull.

– Trump mer enn antydet at amerikansk etterretning står bak lekkasjen om at russerne sitter på kompromitterende informasjon om ham. Han antydet også at han kunne komme til å skifte ut ledelsen. Et slikt grep vil kunne utfordre legitimiteten til organisasjoner som skal ivareta landets sikkerhet, uten å skjele til politiske motiver, sier han.

Pressekonferansen i lobbyen i Trump Tower i New York var hans første siden juli. Da temaet ble den ubekreftede etterretningsrapporten gikk han kraftig ut mot mediene og amerikansk etterretning. «Falske nyheter» og «uekte saker» laget av «syke mennesker», konkluderte Trump.

– Kanskje etterretningstjenestene lekket den. Det ville vært en stor flekk på rullebladet deres, sa han. (©NTB)