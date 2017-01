Trump erkjente at Russland kan ha stått bak hacking

Onsdag holdt Trump sin første pressekonferanse siden juli i fjor. Fra Lobbyen i Trump Tower gikk den påtroppende presidenten hardt ut mot mediene han mener sprer «falske nyheter».

Bakgrunnen er at CNN og Buzzfeed tirsdag kveld meldte at USAs etterretningstjenester i forrige uke skal ha informert den påtroppende presidenten om at en kilde hevder Russland har informasjon som kan brukes mot ham.

– Jeg synes det er en skam at den informasjonen ble lagt ut. Det er falske nyheter. Det skjedde ikke, sa Trump onsdag.

Forholdet til Russland og cyberangrepene i forkant at det amerikanske presidentvalget var også et av temaene flere journalister ønsket å få svar fra Trump på onsdag.

Etter å ha benektet at Russland kan ha vært involvert i hackingen av blant annet Det demokratiske partiet, innrømmet Trump onsdag for første gang at Russland mest sannsynlig kan ha stått bak. (©NTB)