Trump: – Håper jeg kommer overens med Putin

Trump fikk spørsmål fra en journalist om hvorvidt han aksepterer konklusjonene i en amerikansk etterretningsrapport der konklusjonene er at Russland ønsket å hjelpe Trump til å bli president.

– Hvis Vladimir Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en ressurs, ikke en ulempe, sa Trump.

Den påtroppende presidenten sa videre at Russland kan hjelpe USA i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Trump fortsatte videre med at han ikke vet om han kommer til å komme overens med Vladimir Putin. Han sa videre at han håper det, men at det ikke er mulig å si det enn så lenge. (©NTB)