Tillerson sier Russland har krenket USAs interesser

– Mens Russland søker respekt og vil spille en rolle på den globale scenen, har landet nylig handlet på en måte som krenker amerikanske interesser, sa Tillerson under onsdagens høring i Senatets utenrikskomité.

Det er rimelig å anta at Russlands president Vladimir Putin var klar over russiske forsøk på å gripe inn i det amerikanske valget, sa Tillerson videre under høringen.

Den tidligere toppsjefen i ExxonMobil er kjent for å ha et godt forhold til Putin.

Tillerson snakket under høringen også om Kina og sa landet har fremmet egne interesser i strid med USAs. Videre sa han at Kina ikke har vært noen pålitelig partner i arbeidet med å bruke sin innflytelse til å holde Nord-Korea i tøylene.

Men uenigheter med Beijing på noen områder skal ikke utelukke «produktivt samarbeid» i andre saker, la han til. (©NTB)