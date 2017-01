Storbritannia vurderer avgift for bedrifter med EU-ansatte

Det opplyser den britiske immigrasjonsministeren Robert Goodwill i en komité i Overhuset i det britiske Parlamentet.

En tilsvarende avgift for arbeidere fra land utenfor EU er allerede blitt godkjent og skal tre i kraft i april.

I dag har borgere i de 27 andre EU-landene rett til å bo og jobbe i Storbritannia. Men denne rettigheten vil sannsynligvis ta slutt når landet trer ut av EU.

Statsminister Theresa Mays regjering har satt som mål å få innvandringen til Storbritannia ned til under 100.000 personer i året. Den er i dag på mer enn 300.000 personer årlig.

Goodwill nevnte muligheten for en avgift på 1.000 pund, tilsvarende omkring 10.450 kroner, men understreket at det er langt fra sikkert at den blir innført. Brexit-forhandlingene er ennå ikke i gang. (©NTB)