Rapport: – Russland har video som kan brukes til å presse Trump

Trump ble informert om saken i møtet han hadde med USAs øverste etterretningssjefer i forrige uke, melder CNN, Buzzfeed og flere andre amerikanske medier.

Her fikk Trump en rapport om det etterretningssjefene mener var russiske forsøk på å hjelpe ham i valgkampen. Men i tillegg skal Trump ha fått et sammendrag av påstander som stammer fra en privat etterretningsrapport.

Én av påstandene i rapporten går ut på at russisk etterretning sitter på et videoopptak av Trump og flere prostituerte på et hotellrom i Moskva.

Både Trump selv og medarbeiderne hans har avvist påstandene. «Falske nyheter – en komplett politisk heksejakt!», skrev USAs påtroppende president på Twitter tirsdag. (©NTB)