Provinsguvernør: – Avtale inngått for å sikre vann til Damaskus

Vannforsyningene til den syriske hovedstaden har i stor grad vært kuttet siden 22. desember. Det skyldes skader på vannanlegg og flere pumpestasjoner i byen Ain-el-Fijah og dalføret Wadi Barada.

Onsdag sa provinsguvernør Alaa Ibrahim til det statlige nyhetsbyrået SANA at en avtale er inngått som sikrer at regjeringen igjen tar kontroll over Wadi Barada.

– Den inngåtte avtalen innebærer i prinsippet at de militante leverer fra seg våpnene, og at ikke-lokale militante forlater Wadi Barada-området, sa Ibrahim.

Ifølge ham kommer så den syriske hæren til å gå inn i området og forberede det så vedlikeholdspersonell kan reparere skadene på vannpumpene og rørene.

Opposisjonen avviser at en avtale er inngått. Også eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at det ikke er enighet om en avtale mellom regjeringen og opprørslederne. (©NTB)