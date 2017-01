Overnattingsrekord i Danmark

Det samlede antall overnattinger på danske hoteller, feriesentre, campingplasser, vandrerhjem og feriehus i fjorårets første elleve måneder, var 49,6 millioner.

Selv med manglende tall for desember, konstaterer derfor Danmarks Statistik med at 2016 ble et rekordår.

I hele 2015 var det 49,2 millioner overnattinger i Danmark. (©NTB)