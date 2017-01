Malta setter innvandring øverst på EU-agendaen

Malta overtok stafettpinnen fra Slovakia ved årsskiftet. De to landene står på hver sin side i diskusjonene om hvordan det europeiske asylsystemet skal utformes, men har til felles at de begge vil måtte bruke mye tid på spørsmålet.

– Migrasjon vil stå øverst på agendaen, sa Muscat da han fikk besøk av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og resten av EU-kommisjonen onsdag for å markere overtakelsen av formannskapet.

Krangelen handler spesielt om hvordan andre EU-land skal avlaste hardt pressede Hellas og Italia. Slovakia og andre østeuropeiske land kjemper hardt for å slippe å ta imot kvoter av asylsøkere fra de to landene, mens Malta er blant landene som har stått hardt på at alle må bidra og ta sin del av byrden.

– Solidaritet er ikke à la carte. Den må være der alltid. Vi ber om solidaritet når vi har trengt den, og vi har gitt solidaritet når andre land har trengt den, sa Muscat.

Han mener likevel at østeuropeerne har et poeng når de påpeker at yttergrensene må sikres før et nytt europeisk asylsystem kan komme på plass. (©NTB)