Kurdisk gruppe påtar seg ansvar for Izmir-angrep

Utbrytergruppe fra den kurdiske PKK-geriljaen uttalte onsdag at et av TAKs «hevn-lag», bestående av to menn på 25 og 29 år fra den østlige delen av Tyrkia, hadde utført angrepet. Meldingen er videreformidlet av det PKK-vennlige nyhetsbyrået Firat.

To personer ble drept i bilbombeangrepet i Tyrkias tredje største by 5. januar. Bilbomben tok livet av en trafikkonstabel og en ansatt ved en domstol. Deretter brøt det ut skyting, der to av de antatte angriperne, omtalt som «terrorister», ble drept.

Tyrkia har det siste året blitt rammet av en rekke bombeangrep. Kurdiske opprørere har tatt på seg skylden for flere av dem mens IS anklages for flere andre.

I meldingen truer TAK med nye hevnangrep mot tyrkiske myndigheter. Myndighetene i Tyrkia anser TAK for å være en forlengelse av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK). PKK er av tyrkiske myndigheter, USA og EU listeført som terrororganisasjon. (©NTB)