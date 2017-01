Japanske medier: Keiseren går av om to år

83 år gamle keiser Akihito planlegger å trekke seg tilbake og la sin eldste sønn, 56 år gamle kronprins Naruhito, overta 1. januar 2019, melder japanske medier.

Flere store aviser som Yomiuri, Asahi, Mainichi og Nikkei viser til ikke navngitte kilder.

Regjeringens talsmann Yoshihide Suga avviste under en pressekonferanse onsdag å kommentere saken.

Det er ikke første gang at japanske medier melder at keiser Akihito angivelig planlegger å abdisere. 13. juli meldte den statlige kringkasteren NKH og Kyodo at keiseren innen få år vil abdisere. Påstanden ble dagen etter avvist av hoffet.

I en tale i august sa keiser Akihito at han tviler på om hvorvidt han i framtiden klarer å utøve sine plikter som statsoverhode. Han viste i talen til sin høye alder og svekkede helse, men varslet ikke sin avgang. Det er en komplisert juridisk og politisk prosess. Statsminister Shinzo Abe sa han tok uttalelsene på alvor og at regjeringen skal vurdere hva den kan gjøre. (©NTB)