Internasjonal snøleopard-konferanse i Nepal

Statsråder, tjenestemenn og miljøvernmyndigheter fra tolv land skal delta på den tre dager lange konferansen som starter tirsdag i Nepals hovedstad Katmandu.

Snøleopardens bestand utgjør i dag trolig 3.500-7.000 voksne dyr på verdensbasis. Det sjeldne kattedyrets utbredelsesområde ligger om lag 3.000 meter over havet i det sentrale og sørlige Asia. Nepal har i dag anslagsvis 300-500 snøleoparder i landets nordlige områder.

Menneskelig aktivitet, ulovlig jakt og klimaendringer fremheves som årsaker til at bestanden stadig synker.

Forskerne vet fortsatt lite om snøleoparden, noe Nepals miljøvernminister Shankar Bhandari også påpeker.

– Det er knapt med vitenskapelig kunnskap om dette dyret. Men for noen få år siden klarte vi å utstyre en snøleopard med et halsbånd. Vi sporet den med GPS og fant ut at den vandret mellom tre land, India, Kina og Nepal, sier han. (©NTB)