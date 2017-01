Gatekampene i Mosul kan vare i månedsvis

Irakiske offiserer håpet av offensiven ville være over innen nyttår, men nå sier en general at det «muligens vil ta tre måneder eller mindre» å få kontroll over hele byen, som siden sommeren 2014 har vært kontrollert av jihadistgruppen IS.

– Det er mange variabler, sier general Talib Shagati, som beskriver kampene i Mosul som en «geriljakrig».

Midt i byen går elven Tigris, men nå er alle bruene bombet i stykker. De to siste ukene har regjeringsstyrkene nådd den østlige elvebredden for første gang. Men selv om styrkene kontrollerer mesteparten av Øst-Mosul, kan de tøffeste kampene gjenstå. IS kontrollerer fortsatt den vestlige delen av byen, der også Mosuls gamleby ligger. (©NTB)