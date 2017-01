Duterte vil gi millioner av kvinner gratis prevensjon

Duterte har bedt helsevesenet i landet om å sørge for at to millioner kvinner i fattige husholdninger får tilgang til gratis prevensjonsmidler innen 2018, mens ytterligere fire millioner kvinner skal få det i tiden som følger.

Filippinske myndigheter har tatt mål av seg å redusere fattigdommen og ser på familieplanlegging som helt sentralt i dette arbeidet.

21,6 prosent av Filippinenes befolkning levde i 2015 under fattigdomsgrensen, og Dutertes mål er å redusere andelen til 14 eller 13 prosent innen perioden hans utløper i 2022.

Beslutningen om å dele ut gratis prevensjon blir neppe godt mottatt av den katolske kirken, som står sterk på Filippinene. 92 prosent av landets befolkning er kristne, og av dem tilhører 81 prosent den katolske kirke. (©NTB)