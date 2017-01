Amnesty: Lavmål for menneskerettigheter i Hongkong

Amnestys Hongkong-avdeling ser tilbake på 2016 og mener situasjonen har forverret seg raskt.

I en rapport påpeker Amnesty det organisasjonen mener er manglende gransking av forsvinningen av fem Kina-kritiske bokhandlere som i ettertid dukket opp på det kinesiske fastlandet.

Amnesty tar også for seg kinesiske myndigheter som ifølge organisasjonen har gitt Hongkongs grunnlov en ny, strengere fortolkning. Journalister i den delvis selvstyrte byen har blitt utsatt for angrep fra politi uten at det har vært grunnlag for etterforskning, og borgere har blitt hindret fra å utøve sin rett til å demonstrere, heter det videre.

– Det var det verste året etter Kinas overtakelse av Hongkong når det gjelder rettsprinsipp og ytringsfrihet, sier Amnestys Hongkong-leder Mabel Au.

Myndighetene i Hongkong bør forsvare innbyggernes rettigheter, heter det i rapporten. (©NTB)