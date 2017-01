– Nord-Korea har nok plutonium til ti atombomber

Nord-Korea har greid å skaffe seg 50 kilo plutonium, en økning på 10 kilo i løpet av tre år, ifølge en regjeringsrapport som ble offentliggjort onsdag.

De 10 siste kiloene er produsert ved hjelp av brukte brennstaver fra atomreaktoren i Yongbyon, hevder departementet.

Nord-Korea skal også ha økt sin kapasitet når det gjelder å anrike uran, som også kan bli brukt til å lage atomvåpen. I rapporten går det ikke fram hvordan Nord-Korea har greid dette.

Et amerikansk institutt anslo i fjor sommer at Nord-Korea har mellom 13 og 21 atomvåpen, mens antallet lå et sted mellom 10 og 16 i 2014.

Det nordkoreanske regimet er isolert av verdenssamfunnet som følge av sitt atomvåpenprogram. (©NTB)