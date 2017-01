Økende forskjeller vekker uro i Davos

Det voksende inntektsgapet rangeres som nummer én blant truslene som listes opp i Global Risk Report 2017.

Rapporten er utarbeidet av Verdens økonomiske forum (WEF) og bygger på en spørreundersøkelse der 750 ledere fra hele verden har deltatt.

I rapporten understrekes det at styrket økonomisk vekst ikke vil være nok til å løse problemet med økende forskjeller. Framveksten av antielitistisk populisme tilsier ifølge WEF at man er forbi dette nivået, og at «reform av den markedsbaserte kapitalismen må tilføyes til dagsordenen».

Årets rapport fra WEF er nummer tolv i rekken og framhever også politisk polarisering og nasjonalisme som en voksende trussel.

– Gitt den situasjonen verden er i nå, er det trolig også den viktigste vi har lagt fram, sa styremedlem Richard Saman i WEF da rapporten ble lagt fram i London onsdag. (©NTB)