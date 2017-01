Yahoos toppsjef trekker seg fra styret

Internett- og mobilgiganten Verizon kjøper Yahoo for drøyt 41 milliarder kroner. Dette betyr slutten for selskapet som åpnet internett for amerikanere flest på 1990-tallet. Yahoo har i flere år vært en dalende stjerne, og det er andre gang på to år at Verizon har kapret tidligere storheter.

Mayer er forventet å bli i toppsjefstillingen, men trekker seg fra styret sammen med medstifter av selskapet David Filo.

Salget av Yahoo fant sted etter en budrunde som strakte seg over fem måneder. Selskapet blir solgt fordi flere store eiere er gått lei av tall som de siste åtte år bare har gått én vei.

I desember i fjor bekreftet Yahoo at så mange som en milliard kontoer ble hacket for to år siden. (©NTB)