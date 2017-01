WHO: – Tobakksbruk koster 1000 milliarder dollar årlig

– Tobakksindustrien produserer og markedsfører produkter som forårsaker en tidlig død for millioner av mennesker, frarøver husholdninger midler som kunne vært brukt til mat og utdannelse og påtvinger familier, samfunn og land enorme helseutgifter, sier assisterende WHO-sjef Oleg Chestnov.

I studien anslås det at det er omkring 1,1 milliarder røykere i verden, noe som betyr at en av fem over 15 år bruker tobakk.

De to organisasjonene tar til orde for økt skattlegging av tobakksprodukter som en måte å få ned bruken på. (©NTB)