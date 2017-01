Sessions grilling avbrutt av KKK-kledde demonstranter

Session var først i ilden da Senatet startet grillingen av Donald Trumps utvalgte tirsdag.

Senator Dianne Feinstein, utvalgets ledende demokrat, påpekte borgerrettighetsgruppers bekymring for Sessions bakgrunn og motstand mot å utvide beskyttelsen av homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle amerikanere.

Session har selv har sittet i Senatet i 20 år og dermed er godt kjent for dem som spurte ham ut.

– Dere vet hvem jeg er og hva jeg står for. Dere vet jeg er en mann av mitt ord og at dere kan stole på at det jeg sier er det jeg gjør. Dere vet at jeg ærer grunnloven, og at jeg tror på rettferdighet, upartiskhet og likhet for loven, sa han i sitt åpningsinnlegg.

Høringen ble avbrutt av to menn iført hvite hetter som blant annet ropte «hvite mennesker eier denne regjeringen» og holdt opp skilt med «Go Jeffie Boy!» og «KKK». (©NTB)