Sessions grillet om rasismeanklager

Sessions fra Alabama var først i ilden da Senatet startet grillingen av Donald Trumps utvalgte tirsdag.

Hans nominasjon har blitt møtt med voldsomme reaksjoner fra demokratene, og han var under høringen raskt ute med benekte rasismeanklagene mot ham.

– Dette er forbannede falske anklager, sa han til Senatet, med henvisning til påstandene om at han kom med rasistiske ladde kommentarer mot og om afroamerikanere da han var statsadvokat i 1980.

– Disse karikerte bildene av meg fra 1986 er ikke korrekte. Jeg har ikke brukt disse fiendtlige og rasebaserte begrepene jeg er anklaget for. Jeg gjorde ikke det, sa Sessions.

Han pekte på at en høyprofilert borgerrettighetssak i hans distrikt endte med at et Ku Klux Klan-medlem ble tiltalt for drapet på en ung svart mann. (©NTB)