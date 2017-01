Nord-Irland mot nyvalg

– Slik situasjonen er, ser det ut til å være svært sannsynlig med et nyvalg, sier James Brokenshire, Storbritannias minister for Nord-Irland, til Reuters.

– Situasjonen vi står overfor i Nord-Irland i dag, er alvorlig, og regjeringen håndterer den ytterst seriøst, sier Brokenshire videre.

Det er høyst usikkert om den konfliktfylte situasjonen vil bli løst med et nyvalg. I stedet er det frykt for at det kan skape mer ustabilitet.

– Den politiske stabiliteten er hardt tilkjempet, og den bør ikke kastes vekk med letthet, sier den britiske ministeren.

Flere nordirske politikere mener at nyvalg er uunngåelig, blant dem er Sinn Feins leder Gerry Adams. Han har også antydet at det er aktuelt med en reforhandling av maktfordelingsavtalen, som er en del av fredsavtalen fra 1998. (©NTB)