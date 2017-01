NBC: Trumps svigersønn blir presidentrådgiver

En kilde i Trumps overgangsteam har bekreftet nyheten, skriver NBC.

Kushner er gift med Trumps datter Ivanka Trump og er selv sønn til en eiendomsmilliardær. Han er også eiendomsutvikler og utgiver av magasinet New York Observer.

En rekke kompliserte juridiske spørsmål er knyttet til at hans deltakelse i Trump-administrasjonen ettersom det kan oppstå en rekke interessekonflikter.

Kushners advokat opplyser at hans klient vil rette seg etter USAs etiske lovverk, og at han har rådført seg med de aktuelle myndighetene når det gjelder hva han må gjøre. Trumps folk mener forbudet mot å gi offentlige stillinger til slektninger ikke gjelder jobber i Det hvite hus. Amerikansk lov hindrer også personer i offentlige stillinger å tjene på andre forretninger. Kushners advokat har sagt at Trumps nevø er forberedt på å tre til side som sjef i både familiebedriften og magasinet dersom han får rådgiverjobben.

Kushner anses å ha hatt en sentral rolle under Trumps valgkamp sammen med sin kone. Ivanka vil derimot holde seg hjemme med parets tre barn. (©NTB)