Gisselsituasjon ved universitet i USA er avklart

Gisselsituasjonen fant sted i Alabama Credit Union som ligger like ved universitetsområdet, melder Fox News.

Væpnet politi og gisselforhandlere var raskt på stedet.

Banken ligger i et travelt området i byen Tuscaloosa, like ved University of Alabama.

Folk ble bedt om å holde seg borte fra universitetsområdet og politiet ba innbyggerne i nærheten om å holde seg innendørs da gisselsituasjonen pågikk. (©NTB)