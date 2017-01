Elleve drept i eksplosjon i guvernørbolig i Kandahar

Eksplosjonen skjedde i hjemmet til Kandahars guvernør under et møte mellom ambassadøren, guvernøren og flere andre sikkerhetstjenestemenn. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

Emiratenes ambassadør Juma Mohammad Abdullah Al Kaabi og guvernøren Humayun Azizi er blant de åtte sårede, opplyser lederen for regionalforsamlingen i Kandahar, Haji Sayed Jan Khakrezwal.

Angrepet kommer samme dag som minst 38 personer er drept i et dobbelt bombeangrep nær nasjonalforsamlingen i Kabul. (©NTB)