1.500 sivile såret i Mosul

Mange av dem er innlagt på sykehus i kurdisk-kontrollerte områder nær byen, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA.

En talsmann for de irakiske politistyrkene sier til nyhetsbyrået Reuters at ekstremistgruppa IS angriper sivile som forsøker å flykte ut av IS-kontrollerte bydeler. I tillegg retter gruppa artilleriangrep mot bygninger i områder som IS trekker seg ut av.

Tirsdag skal gruppa ha sprengt to offentlige bygninger i en bydel som de deretter flyktet fra.

Irakiske regjeringsstyrker, kurdiske peshmerga-styrker og allierte militsgrupper deltar i offensiven mot Mosul. De får luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land.

Flere av militsgruppene anklages for krigsforbrytelser og overgrep mot sivile. Framrykkingen i Mosul gikk sakte før jul, og amerikanske militære innrømmer at det har vært dårlig koordinering av de ulike styrkene som deltar i offensiven. (©NTB)